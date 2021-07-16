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В Минпромторге рассказали о планах импортировать медицинский кислород из-за проблем в пяти регионах

Нехватка газа наблюдается в Тверской, Ярославской и Владимирской областях, а также на Алтае и в Забайкалье.

16 июля, 14:21

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Россия прорабатывает возможность импорта медицинского кислорода, чтобы устранить любые возможные риски с его поставками. Об этом заявил в пятницу глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, Россия ведёт переговоры о поставках газа из Финляндии и Казахстана.

Сейчас, по словам Мантурова, число регионов, где сохраняется острая нехватка медицинского кислорода, сократилось с девяти до пяти: Алтаю и Забайкалью организовали срочные поставки из соседних регионов, Тверскую, Ярославскую и Владимирскую области также "поддержали" поставками из Вологды и Тулы.

"Мы с коллегами из других ведомств выстроили скоординированную работу с производителями кислорода и регионами. Дважды в сутки Минпромторг делает срез по запасам медицинского кислорода по всем субъектам Федерации. Там, где возникает сложная ситуация, оперативно отрабатываем её в ручном режиме", — добавил он.

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Напомним, что в начале июля Минпромторг призвал металлургов сократить потребление кислорода ради больниц. Отмечалось, что в период третьей волны коронавируса выросло потребление медицинского кислорода лечебными учреждениями. Однако его количество для контрактации у организаций, имеющих лицензию на производство лекарственных средств для медицинского применения, стремительно сокращается.

Между тем в России четвёртые сутки подряд фиксируют антирекорд по смертности от ковида. За последние 24 часа по всей стране от коронавируса умерло 799 пациентов — это новый максимум с начала пандемии. За весь период же зафиксировано 146 868 летальных исходов.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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