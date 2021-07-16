Жёсткая посадка: Что произошло с самолётом под Томском
Ан-28 пропал с радаров в Бакчарском районе, на борту — 19 человек.
Фото © LIFE SHOT
Сообщение о том, что самолёт не виден на радарах в Томской области, появилось около 13:30. Ан-28 летел из города Кедрового в столицу региона. В составе экипажа — командир воздушного судна, пилот, авиатехник и инженер, а также ещё 15 пассажиров. Лайф выяснил имена тех, кто был в самолёте.
Пассажиры:
- Бойко Валентина Юрьевна
- Егорова Ольга Викторовна
- Дорохова Светлана Ивановна
- Загородняя Юлия Сергеевна
- Загородняя Дарья Сергеевна
- Загородняя Екатерина (ребёнок)
- Загородняя Мария (ребёнок)
- Козлова Ольга Викторовна
- Солодкина Дарья Сергеевна
- Ковшаров Роман Александрович
- Ковшарова Татьяна Александровна
- Силюта Надежда Владимировна
- Моисеев Василий Алексеевич
- Моисеева Марина Константиновна
- Макеев Роман Александрович
Не крушение, а жёсткая посадка
Первые опасения многих, кто следил за ситуацией, особенно после недавнего крушения пассажирского борта на Камчатке, были о худшем — падение самолёта.
Видео © LIFE
Но спасатели, как только прибыли на место, по данным источников Лайфа, увидели не тела и горящий борт, а живых людей, пусть и находящихся в шоке. Экипажу удалось посадить небольшой самолёт на пузо в открытой местности, после чего он, вероятно, перевернулся.
Фото © LIFE SHOT
По предварительным данным, никаких значимых повреждений у пассажиров нет. У командира воздушного судна Анатолия Прыткова — перелом ноги.
Фото © LIFE SHOT
Спасатели и эксперты сейчас разбираются в причинах случившегося, но, по первым сообщениям, самолёт в какой-то момент стал неуправляемым, экипажу чудом удалось посадить борт самостоятельно.
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