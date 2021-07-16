Сообщение о том, что самолёт не виден на радарах в Томской области, появилось около 13:30. Ан-28 летел из города Кедрового в столицу региона. В составе экипажа — командир воздушного судна, пилот, авиатехник и инженер, а также ещё 15 пассажиров. Лайф выяснил имена тех, кто был в самолёте.

Пассажиры:

Бойко Валентина Юрьевна

Егорова Ольга Викторовна

Дорохова Светлана Ивановна

Загородняя Юлия Сергеевна

Загородняя Дарья Сергеевна

Загородняя Екатерина (ребёнок)

Загородняя Мария (ребёнок)

Козлова Ольга Викторовна

Солодкина Дарья Сергеевна

Ковшаров Роман Александрович

Ковшарова Татьяна Александровна

Силюта Надежда Владимировна

Моисеев Василий Алексеевич

Моисеева Марина Константиновна

Макеев Роман Александрович

Не крушение, а жёсткая посадка

Первые опасения многих, кто следил за ситуацией, особенно после недавнего крушения пассажирского борта на Камчатке, были о худшем — падение самолёта.







Видео © LIFE

Но спасатели, как только прибыли на место, по данным источников Лайфа, увидели не тела и горящий борт, а живых людей, пусть и находящихся в шоке. Экипажу удалось посадить небольшой самолёт на пузо в открытой местности, после чего он, вероятно, перевернулся.

Фото © LIFE SHOT

По предварительным данным, никаких значимых повреждений у пассажиров нет. У командира воздушного судна Анатолия Прыткова — перелом ноги.

Фото © LIFE SHOT