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Жёсткая посадка: Что произошло с самолётом под Томском

Ан-28 пропал с радаров в Бакчарском районе, на борту — 19 человек.

16 июля, 13:52
<p>Фото © LIFE SHOT</p>

Фото © LIFE SHOT

Сообщение о том, что самолёт не виден на радарах в Томской области, появилось около 13:30. Ан-28 летел из города Кедрового в столицу региона. В составе экипажа — командир воздушного судна, пилот, авиатехник и инженер, а также ещё 15 пассажиров. Лайф выяснил имена тех, кто был в самолёте.

Пассажиры:

  • Бойко Валентина Юрьевна
  • Егорова Ольга Викторовна
  • Дорохова Светлана Ивановна
  • Загородняя Юлия Сергеевна
  • Загородняя Дарья Сергеевна
  • Загородняя Екатерина (ребёнок)
  • Загородняя Мария (ребёнок)
  • Козлова Ольга Викторовна
  • Солодкина Дарья Сергеевна
  • Ковшаров Роман Александрович
  • Ковшарова Татьяна Александровна
  • Силюта Надежда Владимировна
  • Моисеев Василий Алексеевич
  • Моисеева Марина Константиновна
  • Макеев Роман Александрович

Не крушение, а жёсткая посадка

Первые опасения многих, кто следил за ситуацией, особенно после недавнего крушения пассажирского борта на Камчатке, были о худшем — падение самолёта.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Видео © LIFE

Но спасатели, как только прибыли на место, по данным источников Лайфа, увидели не тела и горящий борт, а живых людей, пусть и находящихся в шоке. Экипажу удалось посадить небольшой самолёт на пузо в открытой местности, после чего он, вероятно, перевернулся.

Фото © LIFE SHOT

Фото © LIFE SHOT

По предварительным данным, никаких значимых повреждений у пассажиров нет. У командира воздушного судна Анатолия Прыткова — перелом ноги.

Фото © LIFE SHOT

Фото © LIFE SHOT

Спасатели и эксперты сейчас разбираются в причинах случившегося, но, по первым сообщениям, самолёт в какой-то момент стал неуправляемым, экипажу чудом удалось посадить борт самостоятельно.

На Камчатке возобновили поисковые работы после крушения самолёта Ан-26

На Камчатке возобновили поисковые работы после крушения самолёта Ан-26

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

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