В Москве сбитый машиной миллионер скончался после полученных травм

Миллионер Люк Коннер, который больше четырёх лет являлся президентом Британского делового клуба в России, скончался в московской больнице из-за травм, полученных в результате ДТП, сообщает kp.ru.

29 апреля 2021 года Коннера сбила машина недалеко от станции метро "Ботанический сад" в проезде Серебрякова. Мужчина получил серьёзные травмы и был доставлен в ГКБ им. Ерамишанцева в тяжёлом состоянии. Более двух месяцев врачи боролись за жизнь иностранца.