В Москве сбитый машиной миллионер скончался после полученных травм
Авария произошла ещё 29 апреля, а врачи больше двух месяцев боролись за жизнь иностранца.
Люк Коннер. Фото © Facebook / KELIA business club
Миллионер Люк Коннер, который больше четырёх лет являлся президентом Британского делового клуба в России, скончался в московской больнице из-за травм, полученных в результате ДТП, сообщает kp.ru.
29 апреля 2021 года Коннера сбила машина недалеко от станции метро "Ботанический сад" в проезде Серебрякова. Мужчина получил серьёзные травмы и был доставлен в ГКБ им. Ерамишанцева в тяжёлом состоянии. Более двух месяцев врачи боролись за жизнь иностранца.
Ранее в Москве попал в ДТП 49-летний акушер-гинеколог Феликс Лернер. Врач скончался на месте от полученных травм. Момент смертельной аварии запечатлела камера видеонаблюдения.
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