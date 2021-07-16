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В Москве сбитый машиной миллионер скончался после полученных травм

Авария произошла ещё 29 апреля, а врачи больше двух месяцев боролись за жизнь иностранца.

16 июля, 14:10
<p>Люк Коннер. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/keliaclub/photos/pcb.1151778138325367/1151777744992073/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KELIA business club</a></p>

Люк Коннер. Фото © Facebook / KELIA business club

Миллионер Люк Коннер, который больше четырёх лет являлся президентом Британского делового клуба в России, скончался в московской больнице из-за травм, полученных в результате ДТП, сообщает kp.ru.

29 апреля 2021 года Коннера сбила машина недалеко от станции метро "Ботанический сад" в проезде Серебрякова. Мужчина получил серьёзные травмы и был доставлен в ГКБ им. Ерамишанцева в тяжёлом состоянии. Более двух месяцев врачи боролись за жизнь иностранца.

Под Петербургом автобус жёстко сбил пешехода на зебре

Под Петербургом автобус жёстко сбил пешехода на зебре

Ранее в Москве попал в ДТП 49-летний акушер-гинеколог Феликс Лернер. Врач скончался на месте от полученных травм. Момент смертельной аварии запечатлела камера видеонаблюдения.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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