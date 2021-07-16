Путин на форуме АТЭС поддержал массовую иммунизацию трудовых мигрантов
Российская сторона готова к тесному сотрудничеству с партнёрами по организации в этой сфере.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Россия поддерживает организацию массовой иммунизации от коронавируса, в том числе среди трудовых мигрантов. Об этом заявил президент Владимир Путин во время онлайн-встречи лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
"Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнёрами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших", — уточнил российский лидер.
Напомним, что в Москве с конца июня работают два крупных прививочных пункта для мигрантов — в многофункциональном центре "Сахарово" и на территории крупного торгового комплекса на юго-востоке столицы. Там прививают однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". Стоимость услуги составляет 1,3 тысячи рублей. Вакцинацию трудовых мигрантов оплачивает работодатель, он же получает сертификаты.
Лайф уже сообщал, что, по оценкам Минздрава, свыше 500 тысяч человек в России ежедневно проходят вакцинацию от коронавируса. А в некоторые дни привить удаётся даже по миллиону россиян.
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