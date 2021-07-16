Путин на форуме АТЭС поддержал массовую иммунизацию трудовых мигрантов

Россия поддерживает организацию массовой иммунизации от коронавируса, в том числе среди трудовых мигрантов. Об этом заявил президент Владимир Путин во время онлайн-встречи лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнёрами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших", — уточнил российский лидер.

Напомним, что в Москве с конца июня работают два крупных прививочных пункта для мигрантов — в многофункциональном центре "Сахарово" и на территории крупного торгового комплекса на юго-востоке столицы. Там прививают однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". Стоимость услуги составляет 1,3 тысячи рублей. Вакцинацию трудовых мигрантов оплачивает работодатель, он же получает сертификаты.