Второй подросток, получивший травму на горе в Сочи, спасён
Мальчик не мог двигаться самостоятельно, и тогда его приятель отправился искать помощь.
Сотрудники МЧС отыскали второго подростка, заблудившегося на горе в Сочи. Видео © ЮРПСО МЧС России
Вертолёт МЧС эвакуировал из горно-лесной местности второго подростка из Нижнего Новгорода, который заблудился с приятелем в районе горы Сахарной в Сочи. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС. 16-летний турист найден при поиске с воздуха в верховьях реки Ушхо.
"С применением бортовой лебёдки и спасательной косынки туриста подняли на борт воздушного судна. Там пострадавшему сочинцу медицинские работники Южного РПСО оказали доврачебную помощь — поставили инфузионную систему (капельницу) с обезболивающими препаратами", — рассказали Лайфу в МЧС.
В ведомстве отметили, что по прибытии на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда подростку наложили на повреждённую конечность вакуумную шину, ведь мальчик, мобилизовав травмированную ногу, повредил её во время похода. По предварительному диагнозу, 16-летний турист получил перелом левого коленного сустава, травму бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Подросток передан сотрудникам скорой.
В МЧС уточнили, что подросток не помнит момента, как получил травму ноги, однако заметил, что поскользнулся на тропе и при падении ударился головой. Позднее парень почувствовал сильную боль в левой ноге, а увидев неподалёку реку, решил опустить травмированную конечность в холодную воду. Именно это и помогло остановить внутреннее кровотечение, заметили спасатели.
Напомним, ранее ураган обрушился на Краснодарский край. В результате в Сочи погиб один человек: мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. При этом в Анапе погибли ребёнок и двое пытавшихся его спасти взрослых. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС.
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