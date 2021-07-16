Второй подросток, получивший травму на горе в Сочи, спасён

Сотрудники МЧС отыскали второго подростка, заблудившегося на горе в Сочи. Видео © ЮРПСО МЧС России

Вертолёт МЧС эвакуировал из горно-лесной местности второго подростка из Нижнего Новгорода, который заблудился с приятелем в районе горы Сахарной в Сочи. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС. 16-летний турист найден при поиске с воздуха в верховьях реки Ушхо.

"С применением бортовой лебёдки и спасательной косынки туриста подняли на борт воздушного судна. Там пострадавшему сочинцу медицинские работники Южного РПСО оказали доврачебную помощь — поставили инфузионную систему (капельницу) с обезболивающими препаратами", — рассказали Лайфу в МЧС.

В ведомстве отметили, что по прибытии на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда подростку наложили на повреждённую конечность вакуумную шину, ведь мальчик, мобилизовав травмированную ногу, повредил её во время похода. По предварительному диагнозу, 16-летний турист получил перелом левого коленного сустава, травму бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Подросток передан сотрудникам скорой.