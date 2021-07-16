Памфилова рассказала, что "уже давно" прошла повторную вакцинацию от коронавируса

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что прошла повторную вакцинацию от ковида. Всего, по её словам, доля сотрудников с антителами к коронавирусу в аппарате комиссии составляет более 70%.

"Все члены ЦИК очень ответственно к этому отнеслись. Я, например, ревакцинирована и уже давно. По нашему аппарату ЦИК на сей момент 74% у нас вакцинированы или переболели недавно", — рассказала Памфилова.

Она добавила, что, несмотря на добровольный формат вакцинации, многие члены избиркома понимают, насколько важную роль играет своевременная прививка. Сама же Памфилова впервые привилась прошлой осенью. Для вакцинации она выбрала российский препарат "Эпиваккорона".