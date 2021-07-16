Путин назвал безопасными и надёжными все четыре российских вакцины от ковида. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в РФ применяются четыре вакцины против коронавируса. Об этом российский лидер сообщил в ходе Саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского Экономического сотрудничества), который в этом году проходит в режиме видео-конференции.

"Все они безопасные и надёжные. Высокое качество первой в мире вакцины "Спутник V" подтверждено 70 государствами, официально добрившими её применение", — сказал глава государства.