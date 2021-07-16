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Путин назвал безопасными и надёжными все четыре российских вакцины от ковида

Первый в мире зарегистрированный препарат от инфекции "Спутник V" уже одобрили для использования 70 государств.

16 июля, 13:22

Путин назвал безопасными и надёжными все четыре российских вакцины от ковида. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в РФ применяются четыре вакцины против коронавируса. Об этом российский лидер сообщил в ходе Саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского Экономического сотрудничества), который в этом году проходит в режиме видео-конференции.

"Все они безопасные и надёжные. Высокое качество первой в мире вакцины "Спутник V" подтверждено 70 государствами, официально добрившими её применение", — сказал глава государства.

Поставки вакцины "Спутник лайт" в регионы начнутся со следующей недели

Поставки вакцины "Спутник лайт" в регионы начнутся со следующей недели

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Также Лайф писал, что вакцину "Ковивак", которую разработал центр имени Чумакова, зарегистрировали в России 20 февраля. Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. А препарат центра "Вектор" — "Эпиваккорона" — зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины против мутаций ковида. Ранее врач рассказала, кому для ревакцинации идеально подойдёт "Спутник лайт". Специалист пояснила, какие минусы есть у препарата.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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