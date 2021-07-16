Полицейский попытался вызволить старушку из квартиры, но сломал себе ноги, перелезая через балкон

В Иркутске старший сержант полиции сломал обе ноги после неудачной попытки помочь 79-летней старушке, которая не отвечала на звонки родственников и не открывала дверь квартиры. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

В местную полицию обратилась внучка пожилой женщины. На место незамедлительно выехали сотрудники, среди которых был старший сержант. После нескольких безуспешных попыток дозвониться в квартиру он решил залезть туда через балкон соседей, однако в какой-то момент перила не выдержали и конструкция обвалилась. В результате падения со второго этажа он сломал обе ноги и был госпитализирован.

После инцидента сотрудники полиции вызвали МЧС, и те вскрыли квартиру. По предварительным данным, у 79-летней женщины был инсульт, врачи сразу же оказали ей медицинскую помощь. Позднее правоохранители выяснили, что старший сержант проявил излишнюю инициативу и поторопился, так как никаких проблем с вызовом спасателей и вскрытием квартиры не было.