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Полицейский попытался вызволить старушку из квартиры, но сломал себе ноги, перелезая через балкон

Правоохранители выяснили, что сотрудник проявил излишнюю инициативу, так как никаких проблем с вызовом МЧС не было.

16 июля, 13:14
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Иркутске старший сержант полиции сломал обе ноги после неудачной попытки помочь 79-летней старушке, которая не отвечала на звонки родственников и не открывала дверь квартиры. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

В местную полицию обратилась внучка пожилой женщины. На место незамедлительно выехали сотрудники, среди которых был старший сержант. После нескольких безуспешных попыток дозвониться в квартиру он решил залезть туда через балкон соседей, однако в какой-то момент перила не выдержали и конструкция обвалилась. В результате падения со второго этажа он сломал обе ноги и был госпитализирован.

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После инцидента сотрудники полиции вызвали МЧС, и те вскрыли квартиру. По предварительным данным, у 79-летней женщины был инсульт, врачи сразу же оказали ей медицинскую помощь. Позднее правоохранители выяснили, что старший сержант проявил излишнюю инициативу и поторопился, так как никаких проблем с вызовом спасателей и вскрытием квартиры не было.

Ранее Лайф пообщался с соседом жителя Алтайского края, которого подозревают в жестоком убийстве капитана полиции. Выяснилось, что мужчина шесть лет живёт в чужой семье, помогая пожилой женщине по хозяйству. При этом никаких особых подозрений у местных он никогда не вызывал.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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