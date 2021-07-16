Капитан Ан-28 единственный получил серьёзную травму при жёсткой посадке в Томской области

Во время жёсткой посадки Ан-28 в Томской области капитан воздушного судна Анатолий Прытков сломал ногу. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что это наиболее серьёзная травма, которая была зафиксирована по результатам авиаинцидента. Остальные пассажиры и члены экипажа отделались незначительными ушибами или вовсе не пострадали. В ближайшее время спасатели доставят их в больницу Томска, где они будут осмотрены медиками.