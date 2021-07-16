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Капитан Ан-28 единственный получил серьёзную травму при жёсткой посадке в Томской области

Остальные находившиеся на борту отделались незначительными ушибами и вскоре будут осмотрены медиками.

16 июля, 13:03
<p>КВС Анатолий Прытков. Фото © Соцсети</p>

КВС Анатолий Прытков. Фото © Соцсети

Во время жёсткой посадки Ан-28 в Томской области капитан воздушного судна Анатолий Прытков сломал ногу. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что это наиболее серьёзная травма, которая была зафиксирована по результатам авиаинцидента. Остальные пассажиры и члены экипажа отделались незначительными ушибами или вовсе не пострадали. В ближайшее время спасатели доставят их в больницу Томска, где они будут осмотрены медиками.

Лайф узнал предварительную причину жёсткой посадки Ан-28 в Томской области

Лайф узнал предварительную причину жёсткой посадки Ан-28 в Томской области

Напомним, связь с Ан-28 пропала сегодня вскоре после вылета самолёта из Кедрова. На его борту находилось 19 человек, включая троих членов экипажа. Вскоре спасатели обнаружили место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места посадки.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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