Лайф узнал предварительную причину жёсткой посадки Ан-28 в Томской области

Причиной жёсткой посадки пассажирского Ан-28 в Томской области мог стать отказ двигателя. Об этом Лайфу рассказал источник. Тем не менее пилоты смогли найти место для приземления. Несмотря на то что сам борт получил повреждения, все члены экипажа и пассажиры живы.