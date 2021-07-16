Лайф узнал предварительную причину жёсткой посадки Ан-28 в Томской области
Все пассажиры и члены экипажа живы, на место уже добрались спасатели, сейчас проводится эвакуация.
Фото © sila-aero.ru
Причиной жёсткой посадки пассажирского Ан-28 в Томской области мог стать отказ двигателя. Об этом Лайфу рассказал источник. Тем не менее пилоты смогли найти место для приземления. Несмотря на то что сам борт получил повреждения, все члены экипажа и пассажиры живы.
Сейчас производится эвакуация, вертолёт со спасателями уже приземлился в месте жёсткой посадки Ан-28.
Напомним, пассажирский Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедрово – Томск. Позже сработал аварийный радиомаяк. В 14:36 было обнаружено место жёсткой посадки самолёта. Всего на борту находится 19 человек, в том числе четыре члена экипажа.
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