Попова призвала наблюдателей привиться перед выборами
В Роспотребнадзоре настаивают, что доля прошедших вакцинацию членов избирательных комиссий тоже должна составлять 100%.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала пройти вакцинацию от коронавируса всех, кто будет находиться на избирательных участках во время осенних выборов в Госдуму, в том числе наблюдателей. Заявление прозвучало в пятницу на заседании ЦИК.
"Я хочу отметить, что новым в этих рекомендациях является рекомендация вакцинировать всех, кто будет на избирательном участке находиться в течение рабочего дня или в течение продолжительного периода в течение рабочего дня", — отметила Попова.
По её словам, доля привившихся членов избирательных комиссий и наблюдателей должна составлять 100%.
Напомним, что, по оценкам Минздрава, свыше 500 тысяч человек в России ежедневно проходят вакцинацию от коронавируса. А в некоторые дни привить удаётся даже по миллиону россиян.
Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы — в частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.
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