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Попова призвала наблюдателей привиться перед выборами

В Роспотребнадзоре настаивают, что доля прошедших вакцинацию членов избирательных комиссий тоже должна составлять 100%.

16 июля, 12:05

Фото © Pixabay

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала пройти вакцинацию от коронавируса всех, кто будет находиться на избирательных участках во время осенних выборов в Госдуму, в том числе наблюдателей. Заявление прозвучало в пятницу на заседании ЦИК.

"Я хочу отметить, что новым в этих рекомендациях является рекомендация вакцинировать всех, кто будет на избирательном участке находиться в течение рабочего дня или в течение продолжительного периода в течение рабочего дня", — отметила Попова.

По её словам, доля привившихся членов избирательных комиссий и наблюдателей должна составлять 100%.

Попова ревакцинировалась от ковида и призвала последовать её примеру

Попова ревакцинировалась от ковида и призвала последовать её примеру

Напомним, что, по оценкам Минздрава, свыше 500 тысяч человек в России ежедневно проходят вакцинацию от коронавируса. А в некоторые дни привить удаётся даже по миллиону россиян.

Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы — в частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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