Попова призвала наблюдателей привиться перед выборами

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала пройти вакцинацию от коронавируса всех, кто будет находиться на избирательных участках во время осенних выборов в Госдуму, в том числе наблюдателей. Заявление прозвучало в пятницу на заседании ЦИК.

"Я хочу отметить, что новым в этих рекомендациях является рекомендация вакцинировать всех, кто будет на избирательном участке находиться в течение рабочего дня или в течение продолжительного периода в течение рабочего дня", — отметила Попова.

По её словам, доля привившихся членов избирательных комиссий и наблюдателей должна составлять 100%.

Напомним, что, по оценкам Минздрава, свыше 500 тысяч человек в России ежедневно проходят вакцинацию от коронавируса. А в некоторые дни привить удаётся даже по миллиону россиян.