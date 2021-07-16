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Московские рабочие сделали бассейн в кузове грузовика, и им позавидовали все

Однако остальные жители столицы могут не отчаиваться, ведь уже с понедельника синоптики обещают резкое похолодание.

16 июля, 12:56

Московские рабочие спасаются от жары, сделав из кузова грузовика бассейн. Видео © Соцсети

В Сети появилось видео, на котором московские рабочие в ЖК "Остафьево" сделали себе лакшери-бассейн из кузова грузовика. Таким образом строители в Новой Москве решили немного охладиться в жаркий солнечный день.

На кадрах видно, как пара человек ныряют в воду, где уже охлаждаются их коллеги. Затем водитель большегруза поднял кузов и вода буквально накрыла изнывающих от жары рабочих, которые как дети стали в ней плескаться.

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Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что долгожданное понижение температуры в Москве начнётся во второй половине июля, а именно с понедельника. Столбики термометров днём будут опускаться до 20 градусов тепла, что холоднее, чем в начале месяца, в среднем на 10 градусов.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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