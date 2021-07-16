Московские рабочие сделали бассейн в кузове грузовика, и им позавидовали все

Московские рабочие спасаются от жары, сделав из кузова грузовика бассейн. Видео © Соцсети

В Сети появилось видео, на котором московские рабочие в ЖК "Остафьево" сделали себе лакшери-бассейн из кузова грузовика. Таким образом строители в Новой Москве решили немного охладиться в жаркий солнечный день.

На кадрах видно, как пара человек ныряют в воду, где уже охлаждаются их коллеги. Затем водитель большегруза поднял кузов и вода буквально накрыла изнывающих от жары рабочих, которые как дети стали в ней плескаться.