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Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании в июле

По словам специалиста центра "Фобос", в Центральный регион придёт температура, соответствующая нормам этого периода, и зной закончится.

16 июля, 03:24
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/kolia-fotki/33605940360/in/photolist-TcDefQ-VFPTKx-ENBbek-2gaSG34-5HinSb-26cbhAv-25PbYK6-G27Lqj-2kZQa6x-2gNgSZn-2jVX89L-7CNWmZ-23mDvAm-2aCWBhf-2isS82f-2iXS7Fs-EN9vEo-2eBTsfC-CZpcM8-2ixUjyE-7NkKCc-MJfXEz-2goD66T-2inhgQS-2jCVWiB-2d6ob8d-2k39Hoi-23KHmUh-2gGxUtc-2kRQf1u-q6dgP6-HRdCgu-HQRrSG-26acr75-VvhpPZ-2ijivGq-UTXoV8-R3zjaz-23EN2L8-73X7CZ-2gaSixR-WvSMiV-Wz23Wb-2hp8qgn-26KBMBu-ZQZ2BK-2bWvHzT-282ZJnC-2aMw33n-2dkbPAi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Коля Саныч</a></p>

Фото © flickr / Коля Саныч

Долгожданное понижение температуры в Москве начнётся во второй половине июля, а именно с понедельника. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с ТАСС. Столбики термометров днём будут опускаться до 20 градусов тепла, что холоднее, чем в начале месяца, в среднем на 10 градусов.

"Она (погода. — Прим. ред.) не то что будет прохладнее — она сразу на 10 градусов будет холоднее, чем сейчас. Будет до 25–30 градусов понижение, дальше ещё похолодание до 20–25 градусов", — рассказал Тишковец.

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По словам синоптика, на следующей неделе произойдёт смена воздушных масс, в Центральный регион придёт температурный фон, который находится в рамках нормы. И на этом зной закончится, заключил эксперт.

Ранее Лайф писал, что москвичам пообещали "залповые ливни" и град. При этом погода будет "мозаичной", в некоторых районах будет по-прежнему ярко светить солнце.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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