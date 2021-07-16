Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании в июле

Долгожданное понижение температуры в Москве начнётся во второй половине июля, а именно с понедельника. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с ТАСС. Столбики термометров днём будут опускаться до 20 градусов тепла, что холоднее, чем в начале месяца, в среднем на 10 градусов.

"Она (погода. — Прим. ред.) не то что будет прохладнее — она сразу на 10 градусов будет холоднее, чем сейчас. Будет до 25–30 градусов понижение, дальше ещё похолодание до 20–25 градусов", — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, на следующей неделе произойдёт смена воздушных масс, в Центральный регион придёт температурный фон, который находится в рамках нормы. И на этом зной закончится, заключил эксперт.