В МВД уточнили число пострадавших в результате резни в автобусе под Красноярском Видео © ГУ МВД РФ по региону

Раненных при нападении неадекватного мужчины с ножом в автобусе под Красноярском оказалось четверо. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Уточняется, что сам подозреваемый находится в реанимации.

Так, согласно данным правоохранителей, нападавший ранил ножом двух пассажиров — мужчину 1992 года рождения и женщину 1980 года рождения, — а также водителя автобуса. Кроме того, он нанёс телесные повреждения пассажиру 1970 года рождения.

"В настоящее время пострадавшие пассажиры госпитализированы, водителю и пассажиру 1970 года рождения оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение. Подозреваемый находится в реанимации. Орудие преступления изъято", — говорится в сообщении.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Преступнику грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас полиция устанавливает все детали произошедшего, назначены экспертизы, включая судебно-медицинскую.

Правоохранители также показали видео с места происшествия. На кадрах видно, что в салоне автобуса остались лужи крови.