На Камчатке возбудили дело после смерти двух мальчиков в воде
Погибшие пытались переплыть промоину, которая образовалась между рекой и озером, но их подхватило течение.
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Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух мальчиков в реке Апуке. Об этом сообщило СУ СК РФ по Камчатскому краю.
Отмечается, что сам инцидент произошёл 15 июля. Два мальчика 11 и 12 лет решили переплыть промоину, образовавшуюся между рекой Апукой (Олюторский район) и озером, появившимся в результате паводка. Во время переправы их подхватило течение реки. Детей унесло в заводь, где они и ушли под воду.
"Тело одного ребёнка, 2009 года рождения, обнаружено, поиски второго мальчика продолжаются", — говорится в сообщении.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели при очевидных обстоятельствах по статье "Причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются все детали произошедшего.
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