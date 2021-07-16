На Камчатке возбудили дело после смерти двух мальчиков в воде

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух мальчиков в реке Апуке. Об этом сообщило СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Отмечается, что сам инцидент произошёл 15 июля. Два мальчика 11 и 12 лет решили переплыть промоину, образовавшуюся между рекой Апукой (Олюторский район) и озером, появившимся в результате паводка. Во время переправы их подхватило течение реки. Детей унесло в заводь, где они и ушли под воду.

"Тело одного ребёнка, 2009 года рождения, обнаружено, поиски второго мальчика продолжаются", — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели при очевидных обстоятельствах по статье "Причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются все детали произошедшего.