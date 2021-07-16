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На Камчатке возбудили дело после смерти двух мальчиков в воде

Погибшие пытались переплыть промоину, которая образовалась между рекой и озером, но их подхватило течение.

16 июля, 02:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух мальчиков в реке Апуке. Об этом сообщило СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Отмечается, что сам инцидент произошёл 15 июля. Два мальчика 11 и 12 лет решили переплыть промоину, образовавшуюся между рекой Апукой (Олюторский район) и озером, появившимся в результате паводка. Во время переправы их подхватило течение реки. Детей унесло в заводь, где они и ушли под воду.

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"Тело одного ребёнка, 2009 года рождения, обнаружено, поиски второго мальчика продолжаются", — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели при очевидных обстоятельствах по статье "Причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются все детали произошедшего.

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А не так давно в бассейне отеля в Калининграде едва не утонула восьмилетняя девочка. Её чудом удалось спасти после того, как волосы ребёнка затянуло в слив бассейна.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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