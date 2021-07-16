В России стоимость бананов обновила пятилетний рекорд

За последние месяцы бананы стремительно подорожали, их стоимость вернулась на уровень 2016 года, достигнув максимальных за пять лет значений. Об этом свидетельствуют данные Росстата, сообщает РБК.

Отмечается, что резко дорожать бананы начали в феврале. Их стоимость в некоторых торговых точках выросла до 87,7 рубля за килограмм. В апреле за этот продукт просили уже 89,3 рубля, а в июне цена снизилась до 84,1 рубля, однако стала максимальной с 2013 года для этого месяца.

Аналитики утверждают, что рост цен вызван стабильным спросом на продукт и сбоями в поставках на фоне пандемии коронавируса. Среди прочих причин эксперты называют сочетание факторов: стабильный спрос внутри страны, ослабление курса рубля к доллару и локальный дефицит поставок из Эквадора.