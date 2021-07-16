Лайф публикует первые фото с места жёсткой посадки Ан-28 в Томской области
Всего на борту находилось 19 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы, с места аварии их эвакуировали.
Фото © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались первые фото с места жёсткой посадки пассажирского Ан-28 в Томской области. На кадрах видно, что борт перевернулся, в салоне — земля.
Напомним, Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедрово – Томск. Позже сработал аварийный радиомаяк. В 14:36 было обнаружено место жёсткой посадки самолёта. Всего на борту находилось 19 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы.
Комментариев: 0