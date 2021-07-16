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Лайф публикует первые фото с места жёсткой посадки Ан-28 в Томской области

Всего на борту находилось 19 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы, с места аварии их эвакуировали.

16 июля, 12:50
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались первые фото с места жёсткой посадки пассажирского Ан-28 в Томской области. На кадрах видно, что борт перевернулся, в салоне — земля.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Напомним, Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедрово – Томск. Позже сработал аварийный радиомаяк. В 14:36 было обнаружено место жёсткой посадки самолёта. Всего на борту находилось 19 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы.

Лайф узнал предварительную причину жёсткой посадки Ан-28 в Томской области

Лайф узнал предварительную причину жёсткой посадки Ан-28 в Томской области

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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