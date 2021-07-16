Власти Москвы с 19 июля снимут запрет на работу общепита в ночное время
Также с понедельника для посетителей будут доступны зоны фуд-корта и детские игровые комнаты.
Фото © Pexels
В Москве с 19 июля будет снят запрет на работу в ночное время заведений общепита, которые соблюдают эпидемические меры. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.
"Возобновляется при условии cоблюдения специальных требований к предоставлению услуг посещение детских игровых комнат; проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке", — отмечается в документе.
Кроме того, с понедельника для посетителей вновь будут доступны зоны фуд-корта. Согласно указу, жители столицы могут продолжать оформлять QR-код в установленном порядке, однако теперь организации будут сами решать: требовать от гостей его наличие или нет.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил нынешнюю эпидемиологическую ситуацию. Он отметил, что возможности российской медицины позволяют не загонять страну в новый локдаун из-за коронавируса. Также представитель Кремля напомнил, что Россия прошла первую волну эпидемии лучше, чем многие европейские государства.
Комментариев: 0