Немерюк напомнил рестораторам об антиковидных ограничениях после отмены QR-кодов
По словам собеседника Лайфа, рестораторы должны будут продолжать регулировать число посетителей и расстояние между столиками. Но тех, кто будет продолжать работать по QR-кодам, это не касается.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Московские заведения общепита могут продолжать пользоваться системой входа с помощью QR-кодов ради безопасности посетителей. Об этом в беседе с Лайфом сообщил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Если ресторан хочет продолжить работать по QR-коду, то у нас остался портал mos.ru, куда они подают заявку. И если они продолжают работать QR-коду, то есть ряд ограничений, который на них в данном случае распространяться не будет. Остальные заведения должны работать с соблюдением эпидемиологических ограничений. Там самое ключевое — это количество столов и посетителей, которые могут находиться в данном помещении", — напоминает собеседник Лайфа.
Ранее стало известно, что число госпитализируемых с коронавирусом в Москве за последние недели снизилось на треть, а количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом за тот же период сократилось почти в два раза. Это и позволило властям отменить QR-коды для посещения ресторанов уже с понедельника. Система была внедрена недавно и была нацелена на увеличение темпов вакцинации — индивидуальный QR-код выдавался только привитым, недавно переболевшим и людям со свежим отрицательным ПЦР-тестом. Такое же решение приняли и в Московской области.
Ранее в Кремле оценили работу столичных властей в пандемию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ужесточение и последующее смягчение антиковидных мер в Москве является показательным примером эффективности и гибкости применения особых полномочий, которыми наделены главы регионов в условиях пандемии коронавируса.
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