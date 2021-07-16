Немерюк напомнил рестораторам об антиковидных ограничениях после отмены QR-кодов

"Если ресторан хочет продолжить работать по QR-коду, то у нас остался портал mos.ru, куда они подают заявку. И если они продолжают работать QR-коду, то есть ряд ограничений, который на них в данном случае распространяться не будет. Остальные заведения должны работать с соблюдением эпидемиологических ограничений. Там самое ключевое — это количество столов и посетителей, которые могут находиться в данном помещении", — напоминает собеседник Лайфа.