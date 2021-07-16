Памфилова выразила надежду на улучшение ситуации с пандемией к сентябрьским выборам

Председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова надеется, что к грядущим выборам в сентябре ситуация с пандемией коронавируса станет гораздо лучше.

"К сентябрю, надеемся, что станет гораздо лучше, но не настолько, чтобы полностью расслабиться и перестать осуществлять те меры, направленные на санитарно-эпидемиологическую безопасность наших граждан", — сказала она в ходе заседания ЦИК.

Глава ЦИК добавила, что требования, направленные на санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан, являются очевидным приоритетом. В связи с этим и было принято решение проводить голосование в течение трёх дней, уточнила она. Это позволит развести потоки и минимизировать возможные риски.