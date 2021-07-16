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Памфилова выразила надежду на улучшение ситуации с пандемией к сентябрьским выборам

Безопасность граждан для ЦИК в приоритете, именно поэтому голосование будет идти три дня, уточнила она.

16 июля, 12:25
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/61762/photos/61326" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова надеется, что к грядущим выборам в сентябре ситуация с пандемией коронавируса станет гораздо лучше.

"К сентябрю, надеемся, что станет гораздо лучше, но не настолько, чтобы полностью расслабиться и перестать осуществлять те меры, направленные на санитарно-эпидемиологическую безопасность наших граждан", — сказала она в ходе заседания ЦИК.

Памфилова опровергла слухи о возможном переносе выборов в Госдуму

Памфилова опровергла слухи о возможном переносе выборов в Госдуму

Глава ЦИК добавила, что требования, направленные на санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан, являются очевидным приоритетом. В связи с этим и было принято решение проводить голосование в течение трёх дней, уточнила она. Это позволит развести потоки и минимизировать возможные риски.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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