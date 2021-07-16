Памфилова выразила надежду на улучшение ситуации с пандемией к сентябрьским выборам
Безопасность граждан для ЦИК в приоритете, именно поэтому голосование будет идти три дня, уточнила она.
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Председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова надеется, что к грядущим выборам в сентябре ситуация с пандемией коронавируса станет гораздо лучше.
"К сентябрю, надеемся, что станет гораздо лучше, но не настолько, чтобы полностью расслабиться и перестать осуществлять те меры, направленные на санитарно-эпидемиологическую безопасность наших граждан", — сказала она в ходе заседания ЦИК.
Глава ЦИК добавила, что требования, направленные на санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан, являются очевидным приоритетом. В связи с этим и было принято решение проводить голосование в течение трёх дней, уточнила она. Это позволит развести потоки и минимизировать возможные риски.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.
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