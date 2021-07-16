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Греческий туроператор отменил путёвки россиян на миллиард рублей

Российские подразделения компании ищут варианты решения вопроса путешественников, бронировавших туры ещё до начала пандемии.

16 июля, 12:20

Фото © ТАСС / imago images / ANE Edition

Популярная греческая туристическая компания Mouzenidis Travel отменила путёвки россиян на сумму около миллиарда рублей (12 миллионов евро). Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Собеседник пояснил изданию, что средняя стоимость тура составляет порядка 62 тысяч рублей (700 евро) и речь может идти о примерно 17 тысячах бронирований. При этом возврата денежных средств в подобных случаях могут добиться далеко не все путешественники, уточнил он, ведь операторы отменяют запланированные поездки в одностороннем порядке, не предлагая клиентам внятной альтернативы.

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О приостановке обслуживания туристов Mouzenidis Travel Greece было объявлено 17 июня. Планировалось, что пауза продлится до 26 июня, она объяснялась техническими и юридическими сложностями. Но в итоге приём гостей на данный момент ограничен 31 июля. При этом сейчас проблемы касаются туров, которые были забронированы до начала пандемии в 2020 году. Средства за них уже были переведены компании, и вернуть их невозможно. При этом российские подразделения фирмы предлагают туристам перенести поездки на неопределённый срок или полететь в Грецию с доплатой.

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Ранее Лайф рассказывал, что власти Сочи заявили об отсутствии массовой отмены бронирований после введения новых ограничений. На данный момент на территории города отдыхают 200 тысяч туристов. Загрузка отелей и гостиниц составляет 88%, а в некоторых крупных точках размещения достигает 100%.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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