СМИ уличили пилотов разбившегося Ан-26 в распитии алкоголя перед вылетом, но это оказалось ошибкой

Информация об обнаружении алкоголя в крови пилотов Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке, оказалась ложной. Ранее такие данные ошибочно распространились рядом российских СМИ.

Неверные выводы были сделаны на основании документа, опубликованного Росавиацией 9 июля, в котором содержалась хронология авиакатастрофы. В качестве другого примера там рассказывалось о крушении Ан-28, который разбился в том же районе в 2012 году. Как раз тогда в организме пилотов были обнаружены следы алкоголя.