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СМИ уличили пилотов разбившегося Ан-26 в распитии алкоголя перед вылетом, но это оказалось ошибкой

Казус произошёл из-за другой авиакатастрофы, которая была приведена в качестве примера похожего случая в том же районе.

16 июля, 12:23

Фото © LIFE

Информация об обнаружении алкоголя в крови пилотов Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке, оказалась ложной. Ранее такие данные ошибочно распространились рядом российских СМИ.

Неверные выводы были сделаны на основании документа, опубликованного Росавиацией 9 июля, в котором содержалась хронология авиакатастрофы. В качестве другого примера там рассказывалось о крушении Ан-28, который разбился в том же районе в 2012 году. Как раз тогда в организме пилотов были обнаружены следы алкоголя.

Найдены фрагменты тел 25 погибших в катастрофе Ан-26 на Камчатке

Найдены фрагменты тел 25 погибших в катастрофе Ан-26 на Камчатке

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. В результате катастрофы никто из находившихся на борту не выжил.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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