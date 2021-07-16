СМИ уличили пилотов разбившегося Ан-26 в распитии алкоголя перед вылетом, но это оказалось ошибкой
Казус произошёл из-за другой авиакатастрофы, которая была приведена в качестве примера похожего случая в том же районе.
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Информация об обнаружении алкоголя в крови пилотов Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке, оказалась ложной. Ранее такие данные ошибочно распространились рядом российских СМИ.
Неверные выводы были сделаны на основании документа, опубликованного Росавиацией 9 июля, в котором содержалась хронология авиакатастрофы. В качестве другого примера там рассказывалось о крушении Ан-28, который разбился в том же районе в 2012 году. Как раз тогда в организме пилотов были обнаружены следы алкоголя.
Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. В результате катастрофы никто из находившихся на борту не выжил.
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