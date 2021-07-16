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Солдат Джейн: Женщина впервые выдержала экзамен для зачисления в спецназ ВМС США

Она получила квалификацию оператора боевых катеров и сможет управлять подводными аппаратами.

16 июля, 12:31
<p>Фото © Getty Images/Carsten Rehder/picture alliance</p>

Фото © Getty Images/Carsten Rehder/picture alliance

Женщине впервые удалось пройти все испытания и завершить программу подготовки морского спецназа в США. Об этом сообщает CNN. Из соображений безопасности её имя не разглашается.

"Это выдающееся достижение", — сказал командующий Управлением специальных операций ВМС США контр-адмирал Хью Уайман Ховард. "Она продемонстрировала характер и лидерские качества".

Тем временем командование сил специальных операций Корпуса морской пехоты США уже заявляло, что никакого снисхождения женщины при отборе не получают и сдают нормативы вместе с военнослужащими-мужчинами.

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По данным CNN, поступить на службу в морской спецназ США в разные периоды пытались 18 женщин — трём из них ещё предстоит пройти дополнительную аттестацию.

Также ранее Лайф рассказывал о первой женщине из Европы, которая станет командиром на МКС. Итальянский астронавт Саманта Кристофоретти возглавит 68-ю экспедицию. К космической станции итальянка вместе с астронавтами NASA Челлом Линдгреном и Бобом Хайнсом полетит на корабле Crew Dragon компании SpaceX в 2022 году.

Авторы
Ирина Мусина

Ирина Мусина

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