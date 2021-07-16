Женщине впервые удалось пройти все испытания и завершить программу подготовки морского спецназа в США. Об этом сообщает CNN. Из соображений безопасности её имя не разглашается.

"Это выдающееся достижение", — сказал командующий Управлением специальных операций ВМС США контр-адмирал Хью Уайман Ховард. — "Она продемонстрировала характер и лидерские качества".

Тем временем командование сил специальных операций Корпуса морской пехоты США уже заявляло, что никакого снисхождения женщины при отборе не получают и сдают нормативы вместе с военнослужащими-мужчинами.

По данным CNN, поступить на службу в морской спецназ США в разные периоды пытались 18 женщин — трём из них ещё предстоит пройти дополнительную аттестацию.