Мантуров сообщил о планах компаний увеличить объёмы производства вакцин от ковида

Компании – производители вакцин от ковида намерены увеличить выпуск препаратов "Ковивак" и "Эпиваккорона". Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Три площадки, задействованные в производстве "Эпиваккороны", должны поставить до 20 декабря 9,4 млн доз. Производители "Ковивака" также ставят себе целью нарастить производство опережающими темпами по сравнению с их обязательствами по новому контракту, которые закреплены на уровне два миллиона комплектов к 15 декабря", — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По его словам, в августе в регистрационное удостоверение "Ковивака" планируется включить площадку предприятия "Нанолек" в Кирове с объёмом выпуска под розлив около трёх млн доз к концу года. На данный же момент в гражданский оборот поступило 43,8 миллиона полных доз всех вакцин.

"По вакцине "Спутник V" контракт на 30 миллионов комплектов полностью исполнен во многом благодаря поставке "Генериумом" восьми миллионов по дополнительному соглашению", — добавил он.