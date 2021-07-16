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Мантуров сообщил о планах компаний увеличить объёмы производства вакцин от ковида

На данный же момент в гражданский оборот выпущено 43,8 миллиона полных доз всех российских препаратов.

16 июля, 12:44
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60812/photos/59678" target="_blank" rel="noopener noreferrer">K</a><a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60812/photos/59678" target="_blank" rel="noopener noreferrer">remlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Компании – производители вакцин от ковида намерены увеличить выпуск препаратов "Ковивак" и "Эпиваккорона". Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Три площадки, задействованные в производстве "Эпиваккороны", должны поставить до 20 декабря 9,4 млн доз. Производители "Ковивака" также ставят себе целью нарастить производство опережающими темпами по сравнению с их обязательствами по новому контракту, которые закреплены на уровне два миллиона комплектов к 15 декабря", — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Медик назвал две причины популярности вакцины "Ковивак" у россиян

Медик назвал две причины популярности вакцины "Ковивак" у россиян

По его словам, в августе в регистрационное удостоверение "Ковивака" планируется включить площадку предприятия "Нанолек" в Кирове с объёмом выпуска под розлив около трёх млн доз к концу года. На данный же момент в гражданский оборот поступило 43,8 миллиона полных доз всех вакцин.

"По вакцине "Спутник V" контракт на 30 миллионов комплектов полностью исполнен во многом благодаря поставке "Генериумом" восьми миллионов по дополнительному соглашению", — добавил он.

"Эпиваккороной" в России привилось более миллиона человек

"Эпиваккороной" в России привилось более миллиона человек

Вакцину "Ковивак", которую разработал центр имени Чумакова, зарегистрировали в России 20 февраля. Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. При этом основной особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус. Ранее эпидемиолог Алексей Яковлев объяснил ажиотаж вокруг вакцины "Ковивак" в России.

Вакцину центра "Вектор" — "Эпиваккорона" — зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность препарата против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Позднее в Роспотребнадзоре оценили безопасность препарата. Также в ведомстве рассказали о трёх линиях защиты вакцины.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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