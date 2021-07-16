Эксперт назвал три причины рекордного роста цен на бананы в России

Цены на бананы в России в 2021 году взлетели по нескольким причинам: проблемы с поставками из-за пандемии, природные катаклизмы в Эквадоре, который является основным поставщиком этих фруктов, и грибок, поразивший сорт кавендиш. Об этом рассказал заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"Бананы действительно достигли максимального за пять лет уровня цен. Это явление не одного дня, не одного месяца... Относительно января был рост на 9%, относительно февраля прошлого года — на 15%", — цитирует его телеканал "360".

Леонов также напомнил, что в середине июля рубль стал падать, это стало очередной предпосылкой к росту цен. В целом "Руспродсоюз" прогнозирует сезонное снижение, но с возможной задержкой на месяц.