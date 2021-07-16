Лайф публикует первое видео с места жёсткой посадки Ан-28 в Томской области. На кадрах видно, что после приземления турбовинтовой лайнер опрокинулся и перевернулся. Как сообщалось ранее, никто из пассажиров при этом серьёзно не пострадал.