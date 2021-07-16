Лайф публикует первое видео с места жёсткой посадки Ан-28 в Томской области
Всего на борту находилось 19 человек, включая четырёх членов экипажа. Все они остались живы.
Место жёсткой посадки Ан-28 в Томской области. Видео © LIFE
Лайф публикует первое видео с места жёсткой посадки Ан-28 в Томской области. На кадрах видно, что после приземления турбовинтовой лайнер опрокинулся и перевернулся. Как сообщалось ранее, никто из пассажиров при этом серьёзно не пострадал.
По предварительным данным, причиной авиаинцидента мог стать отказ одного из двигателей. Экипажу удалось вовремя среагировать и оперативно найти подходящую площадку для экстренной посадки.
Напомним, Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедрово – Томск. Позже сработал аварийный радиомаяк. В 14:36 было обнаружено место жёсткой посадки самолёта. Всего на борту находилось 19 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы.
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