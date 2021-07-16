Лётчик-герой Юсупов, посадивший самолёт в кукурузном поле, отреагировал на инцидент с Ан-28
По словам собеседника Лайфа, самое главное, что все живы и здоровы. Напомним, что сам Юсупов прошлым летом спас 226 своих пассажиров.
Фото © ТАСС/Александр Щербак
Пилот Дамир Юсупов, который в августе прошлого года совершил аварийную посадку А321 в кукурузном поле в Подмосковье, в беседе с Лайфом прокомментировал жёсткую посадку Ан-28 в Томской области. Всего на борту находилось 19 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы, с места аварии их эвакуировали.
По словам Юсупова, делать какие-либо выводы пока рано, но самое главное, что опасная ситуация разрешилась благополучно.
"Комментарии не даю, ещё рано. Но самое важное и главное — все живы и здоровы", — заявил Лайфу Герой России.
Напомним, что прошлым летом авиалайнер А321 "Уральских авиалиний", который вылетел из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку из-за попадания птиц в оба двигателя воздушного судна. Благодаря слаженным действиям пилотов и членов экипажа все 226 пассажиров, которые находились на борту, выжили.
А сегодня Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедрово – Томск. Позже сработал аварийный радиомаяк. В 14:36 было обнаружено место жёсткой посадки самолёта. Всего на борту находилось 19 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы.
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