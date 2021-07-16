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Лётчик-герой Юсупов, посадивший самолёт в кукурузном поле, отреагировал на инцидент с Ан-28

По словам собеседника Лайфа, самое главное, что все живы и здоровы. Напомним, что сам Юсупов прошлым летом спас 226 своих пассажиров.

16 июля, 13:29
<p>Фото © ТАСС/Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС/Александр Щербак

Пилот Дамир Юсупов, который в августе прошлого года совершил аварийную посадку А321 в кукурузном поле в Подмосковье, в беседе с Лайфом прокомментировал жёсткую посадку Ан-28 в Томской области. Всего на борту находилось 19 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы, с места аварии их эвакуировали.

По словам Юсупова, делать какие-либо выводы пока рано, но самое главное, что опасная ситуация разрешилась благополучно.

"Комментарии не даю, ещё рано. Но самое важное и главноевсе живы и здоровы", — заявил Лайфу Герой России.

Лайф публикует первые фото с места жёсткой посадки Ан-28 в Томской области

Лайф публикует первые фото с места жёсткой посадки Ан-28 в Томской области

Напомним, что прошлым летом авиалайнер А321 "Уральских авиалиний", который вылетел из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку из-за попадания птиц в оба двигателя воздушного судна. Благодаря слаженным действиям пилотов и членов экипажа все 226 пассажиров, которые находились на борту, выжили.

А сегодня Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедрово – Томск. Позже сработал аварийный радиомаяк. В 14:36 было обнаружено место жёсткой посадки самолёта. Всего на борту находилось 19 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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