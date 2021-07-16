Пассажирка самолёта Ан-28, который совершил сегодня жёсткую посадку в Томской области, рассказала Лайфу подробности случившегося. По словам девушки, сейчас всё хорошо, никто серьёзно не пострадал.

"Была аварийная посадка из-за того, что что-то случилось с двигателями. Мы чуть-чуть посидели, костёр разожгли. Потом прилетели два вертолёта. Всё хорошо, все почти целы, там у пилота только перелом ноги. А так все живы", — рассказала Дарья Солодкина.