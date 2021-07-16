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"Все живы, всё хорошо": Пассажирка рассказала о жёсткой посадке Ан-28 в Томской области

В результате происшествия командир воздушного судна сломал ногу, все остальные получили лёгкие ушибы или вовсе не пострадали.

16 июля, 13:45

Фото © LIFE

После жёсткой посадки Ан-28 пассажирка дала первый комментарий. Видео © LIFE SHOT

Пассажирка самолёта Ан-28, который совершил сегодня жёсткую посадку в Томской области, рассказала Лайфу подробности случившегося. По словам девушки, сейчас всё хорошо, никто серьёзно не пострадал.

"Была аварийная посадка из-за того, что что-то случилось с двигателями. Мы чуть-чуть посидели, костёр разожгли. Потом прилетели два вертолёта. Всё хорошо, все почти целы, там у пилота только перелом ноги. А так все живы", — рассказала Дарья Солодкина.

Лайф публикует первое видео с места жёсткой посадки Ан-28 в Томской области

Лайф публикует первое видео с места жёсткой посадки Ан-28 в Томской области

Напомним, связь с Ан-28 пропала сегодня вскоре после вылета самолёта из Кедрового. На его борту находились 19 человек, включая троих членов экипажа. Вскоре спасатели обнаружили место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места жёсткой посадки самолёта.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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