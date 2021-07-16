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Регион
Опубликовано 16 июля 2021, 16:48

Путин: Россия выступает за устранение барьеров для производства и поставок вакцин

Президент также отметил важность далее работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску препаратов от ковида.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва выступает за устранение барьеров для производства и поставок вакцин от коронавируса в мире. По его словам, Россия готова к тесному сотрудничеству с партнёрами по АТЭС в вопросах массовой иммунизации населения.

"Считаем важным и далее работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, устранением административных, других барьеров, мешающих их производству и поставкам", — отметил глава государства во время онлайн-встречи лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

По словам Путина, Россия готова к тесному сотрудничеству с партнёрами по АТЭС по организации массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, так как от темпов вакцинации во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику и преодолеть негативные тенденции в социальной сфере.

Путин назвал безопасными и надёжными все четыре российские вакцины от ковида
Путин назвал безопасными и надёжными все четыре российские вакцины от ковида

А ранее в Кремле заявили, что Россия признает иностранные вакцины от коронавируса, если подобное последует и со стороны Запада, в этом вопросе необходимо встречное движение.

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Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Александра Вишнякова
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