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Учёные открыли "суперантитело", способное нейтрализовать множество коронавирусов

Пока не известно, поможет ли это в борьбе с новыми мутациями, однако специалисты заявляют о важности открытия.

16 июля, 14:55

Фото © Pexels

Учёные обнаружили антитело, способное нейтрализовать не только различные мутации печально известного SARS-CoV-2, но и другие коронавирусы. Об этом пишет журнал Nature.

Специалисты Центра исследования рака в Сиэтле изучили 12 антител, которые выделялись в организмах людей после инфицирования вирусами SARS-CoV и SARS-CoV-2. Как правило, такие антитела прикрепляются к вирусному белку, связывающемуся с рецепторами в человеческих клетках, впоследствии нейтрализуя его.

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Составив список из нескольких тысяч мутаций коронавируса и других аналогичных инфекций, учёные открыли способность одного из исследуемых антител прикрепляться к вирусным белкам большей части патогенов этой группы, нейтрализуя их в живых клетках. Отмечается, что исследование проводилось на хомяках, которых таким образом удалось защитить от заражения.

По словам авторов исследования, пока никаких гарантий того, что открытие поможет защитить человечество от новых штаммов, нет. Однако специалисты не исключают, что такие "суперантитела" помогут снизить негативный эффект от мутаций вирусов.

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Ранее Лайф рассказывал, как долго сохраняются антитела у переболевших коронавирусом в лёгкой форме. В эксперименте приняли участие более двух тысяч добровольцев, перенёсших CoViD-19 весной 2020 года. В течение года специалисты изучали, как реагирует иммунитет человека после естественного заражения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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