В условиях аномальной жары, которая в последнюю неделю установилась в европейской части России, врачи советуют быть внимательнее с едой и напитками и не перенапрягаться на даче. О том, как ещё облегчить состояние в период высоких температур, рассказал телеканалу "360" врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Он рекомендует избегать чрезмерной физической активности, носить головные уборы светлого цвета и обязательно использовать солнцезащитный крем. По словам эксперта, в такую погоду желательно облегчить свой рацион, употреблять больше овощей и меньше углеводов. Кроме того, лучше отказаться от сладких газированных напитков. В дополнение ко всему, особенно пагубно в жару влияет на организм употребление алкоголя. Он становится катализатором теплопродукции, что ведёт к перегреванию, а это чревато проблемами с сердцем.

"Кто-то легче переносит жару, кто-то легче переносит холод. На восприятие жары могут влиять вес, возраст, пол, наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринной, а также болезни почек", — заявил врач и посоветовал пить "прохладную воду и не переусердствовать с мороженым".