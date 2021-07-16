Проверки общепита Москвы на соблюдение сантребований продолжатся после отмены QR-кодов

Несмотря на отмену системы QR-кодов в Москве, проверки выполнения санитарных требований в столичных заведениях общепита, в том числе и в ночных клубах, будут продолжаться. Об этом заявил глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"С понедельника, когда QR-коды уже не станут обязательными в кафе и ресторанах, все требования главных санитарных врачей России и Москвы будут соблюдаться в таком же формате. Это касается и ночных заведений, и клубов. Проверки будут проводиться на регулярной основе", — сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".