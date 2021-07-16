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Проверки общепита Москвы на соблюдение сантребований продолжатся после отмены QR-кодов

Власти города решили отказаться от недавно внедрённой системы из-за достижения цели по увеличению темпов вакцинации.

16 июля, 16:02
<p>Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Несмотря на отмену системы QR-кодов в Москве, проверки выполнения санитарных требований в столичных заведениях общепита, в том числе и в ночных клубах, будут продолжаться. Об этом заявил глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"С понедельника, когда QR-коды уже не станут обязательными в кафе и ресторанах, все требования главных санитарных врачей России и Москвы будут соблюдаться в таком же формате. Это касается и ночных заведений, и клубов. Проверки будут проводиться на регулярной основе", — сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

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Как ранее сообщал Лайф, сегодня власти Москвы анонсировали отмену обязательных QR-кодов для посещения заведений общепита. Система была нацелена на увеличение темпов вакцинации — индивидуальный QR-код выдавался только привитым, недавно переболевшим и людям со свежим отрицательным ПЦР-тестом. Такое же решение приняли и в Московской области.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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