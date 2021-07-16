Врач объяснил, опасно ли увеличение интервала между двумя прививками от ковида

Интервал между первой и второй прививками от коронавируса не стоит увеличивать, поскольку при соблюдении графика происходит правильное формирование иммунитета, которое способно бороться с заболеванием. О том, чем грозит позднее введение второго компонента препарата, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал заведующий отделением урологии Клинической больницы Святителя Луки Тимур Топузов.

"Интервал составляет до шести недель... Пропуск или удлинение интервала между первым и вторым компонентом не может привести к снижению поствакцинального иммунитета, — отметил Топузов. — Единственным недостатком будет более позднее формирование иммунитета, так как после второй вакцины для этого необходимо ещё более трёх недель".