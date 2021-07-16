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Врач объяснил, опасно ли увеличение интервала между двумя прививками от ковида

По его словам, лучше, чтобы между введением первого и второго компонента вакцины всё же прошло не более шести недель.

16 июля, 16:04

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Интервал между первой и второй прививками от коронавируса не стоит увеличивать, поскольку при соблюдении графика происходит правильное формирование иммунитета, которое способно бороться с заболеванием. О том, чем грозит позднее введение второго компонента препарата, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал заведующий отделением урологии Клинической больницы Святителя Луки Тимур Топузов.

"Интервал составляет до шести недель... Пропуск или удлинение интервала между первым и вторым компонентом не может привести к снижению поствакцинального иммунитета, — отметил Топузов. — Единственным недостатком будет более позднее формирование иммунитета, так как после второй вакцины для этого необходимо ещё более трёх недель".

В России ежедневно вакцинируется от коронавируса более полумиллиона человек

В России ежедневно вакцинируется от коронавируса более полумиллиона человек

Ранее главврач клиники ЕМС рассказала, когда можно отправляться на отдых после вакцинации, и напомнила, что тем, кто этой осенью собирается в отпуск, можно прививаться уже сейчас.

Авторы
Ирина Мусина

Ирина Мусина

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