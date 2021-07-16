Врач объяснил, опасно ли увеличение интервала между двумя прививками от ковида
По его словам, лучше, чтобы между введением первого и второго компонента вакцины всё же прошло не более шести недель.
Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
Интервал между первой и второй прививками от коронавируса не стоит увеличивать, поскольку при соблюдении графика происходит правильное формирование иммунитета, которое способно бороться с заболеванием. О том, чем грозит позднее введение второго компонента препарата, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал заведующий отделением урологии Клинической больницы Святителя Луки Тимур Топузов.
"Интервал составляет до шести недель... Пропуск или удлинение интервала между первым и вторым компонентом не может привести к снижению поствакцинального иммунитета, — отметил Топузов. — Единственным недостатком будет более позднее формирование иммунитета, так как после второй вакцины для этого необходимо ещё более трёх недель".
Ранее главврач клиники ЕМС рассказала, когда можно отправляться на отдых после вакцинации, и напомнила, что тем, кто этой осенью собирается в отпуск, можно прививаться уже сейчас.
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