ФАС установила цены на упаковки вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зарегистрировала цены на упаковки вакцины "Спутник лайт" и "Спутник V". Как сообщает пресс-служба организации, они составили по 17 118 рублей и 43 340 рублей за 50 и 100 доз соответственно.