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ФАС установила цены на упаковки вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт"

Как сообщалось ранее, поставки однокомпонентного препарата в регионы начнутся уже на следующей неделе.

16 июля, 16:30
<p>Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зарегистрировала цены на упаковки вакцины "Спутник лайт" и "Спутник V". Как сообщает пресс-служба организации, они составили по 17 118 рублей и 43 340 рублей за 50 и 100 доз соответственно.

"Сегодня установлены цены на упаковки вакцины "Спутник лайт" 50 доз и "Спутник V" 100 доз, которые составят 17,118 тысячи и 43,34 тысячи рублей соответственно", — говорится в сообщении.

Поставки вакцины "Спутник лайт" в регионы начнутся со следующей недели

Поставки вакцины "Спутник лайт" в регионы начнутся со следующей недели

При этом, как сообщал Лайф, предельная отпускная цена четвёртой российской вакцины "Спутник лайт" была определена Федеральной антимонопольной службой ещё в середине мая и составила 342,36 рубля за одну дозу. В свою очередь, предельная отпускная цена "Спутника V" изначально была на уровне 1942 рубля за оба компонента, однако позже была снижена до 866 рублей без учёта НДС.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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