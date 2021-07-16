ФАС установила цены на упаковки вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт"
Как сообщалось ранее, поставки однокомпонентного препарата в регионы начнутся уже на следующей неделе.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зарегистрировала цены на упаковки вакцины "Спутник лайт" и "Спутник V". Как сообщает пресс-служба организации, они составили по 17 118 рублей и 43 340 рублей за 50 и 100 доз соответственно.
"Сегодня установлены цены на упаковки вакцины "Спутник лайт" 50 доз и "Спутник V" 100 доз, которые составят 17,118 тысячи и 43,34 тысячи рублей соответственно", — говорится в сообщении.
При этом, как сообщал Лайф, предельная отпускная цена четвёртой российской вакцины "Спутник лайт" была определена Федеральной антимонопольной службой ещё в середине мая и составила 342,36 рубля за одну дозу. В свою очередь, предельная отпускная цена "Спутника V" изначально была на уровне 1942 рубля за оба компонента, однако позже была снижена до 866 рублей без учёта НДС.
Комментариев: 0