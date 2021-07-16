На Украине призвали блокировать порты Крыма с помощью списанных американских катеров
Киев мечтает приобрести пять больших патрульных "Циклонов" 1993–1995 годов постройки, которые ВМС США готовятся отправить на металлолом.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Украине необходимо купить у США пять списанных катеров, чтобы "держать в тонусе" российские военно-морские силы в Чёрном море и блокировать проход торговых судов в порты Крыма. С такой инициативой выступил главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут. Речь идёт о пяти больших патрульных катерах класса "Циклон" 1993–1995 годов постройки, которые американцы готовятся списать уже в следующем году.
"Пять 330-тонных лодок — это полная флотилия. "Циклоны" — отличная площадка, соответствующая второму этапу Концепции развития ВМФ — контроль 200-мильной зоны. Их габариты, автономия и мореходность позволяют уверенно действовать в любом районе Чёрного моря и даже совершать переходы в Средиземку", — написал Чмут в Facebook.
К слову, в прошлом году Украина уверяла, что американские катера Mark VI помогут "обуздать" Россию в Азовском море, но до настоящего момента — не сложилось. Да и сам Вашингтон признал бесполезность продаваемых Украине списываемых катеров.
Не может Украина похвастаться и собственными новинками. К примеру, десантно-штурмовые катера "Кентавр", которые местные конструкторы усиленно строили с 2016 года, не только не впечатлили ближайших соседей, для "ответа" которым, собственно, и предназначалась техника, но и оказались под шквалом критики от экспертов внутри страны, по мнению которых суда представляют собой "братскую могилу", а не боевые корабли.
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