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На Украине призвали блокировать порты Крыма с помощью списанных американских катеров

Киев мечтает приобрести пять больших патрульных "Циклонов" 1993–1995 годов постройки, которые ВМС США готовятся отправить на металлолом.

16 июля, 16:24
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Украине необходимо купить у США пять списанных катеров, чтобы "держать в тонусе" российские военно-морские силы в Чёрном море и блокировать проход торговых судов в порты Крыма. С такой инициативой выступил главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут. Речь идёт о пяти больших патрульных катерах класса "Циклон" 1993–1995 годов постройки, которые американцы готовятся списать уже в следующем году.

"Пять 330-тонных лодок — это полная флотилия. "Циклоны" — отличная площадка, соответствующая второму этапу Концепции развития ВМФ — контроль 200-мильной зоны. Их габариты, автономия и мореходность позволяют уверенно действовать в любом районе Чёрного моря и даже совершать переходы в Средиземку", написал Чмут в Facebook.

В США признали бесполезность продаваемых Украине списываемых катеров

В США признали бесполезность продаваемых Украине списываемых катеров

К слову, в прошлом году Украина уверяла, что американские катера Mark VI помогут "обуздать" Россию в Азовском море, но до настоящего момента — не сложилось. Да и сам Вашингтон признал бесполезность продаваемых Украине списываемых катеров.

Не может Украина похвастаться и собственными новинками. К примеру, десантно-штурмовые катера "Кентавр", которые местные конструкторы усиленно строили с 2016 года, не только не впечатлили ближайших соседей, для "ответа" которым, собственно, и предназначалась техника, но и оказались под шквалом критики от экспертов внутри страны, по мнению которых суда представляют собой "братскую могилу", а не боевые корабли.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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