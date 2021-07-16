На Украине призвали блокировать порты Крыма с помощью списанных американских катеров

Украине необходимо купить у США пять списанных катеров, чтобы "держать в тонусе" российские военно-морские силы в Чёрном море и блокировать проход торговых судов в порты Крыма. С такой инициативой выступил главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут. Речь идёт о пяти больших патрульных катерах класса "Циклон" 1993–1995 годов постройки, которые американцы готовятся списать уже в следующем году.

"Пять 330-тонных лодок — это полная флотилия. "Циклоны" — отличная площадка, соответствующая второму этапу Концепции развития ВМФ — контроль 200-мильной зоны. Их габариты, автономия и мореходность позволяют уверенно действовать в любом районе Чёрного моря и даже совершать переходы в Средиземку", — написал Чмут в Facebook.