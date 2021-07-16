"Это навязывание чуждых "ценностей": В Госдуме единогласно решили не признавать однополые браки

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, требование ЕСПЧ противоречит Конституции РФ.

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) — ввести в России юридическую процедуру признания однополых браков — исполняться не будет. Это решение было принято членами совета Государственной думы единогласно, сообщил председатель ведомства Вячеслав Володин.

"Это навязывание чуждых нам "ценностей". Мы не будем исполнять решение, противоречащее конституции", — заявил спикер нижней палаты парламента.

Также он подчеркнул, что представители разных политических партий, руководствуясь интересами российских граждан, не приемлют бесцеремонного вмешательства во внутренние дела страны.