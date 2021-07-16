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"Это навязывание чуждых "ценностей": В Госдуме единогласно решили не признавать однополые браки

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, требование ЕСПЧ противоречит Конституции РФ.

16 июля, 16:22
<p>Фото © <a href="http://duma.gov.ru/news/52018/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации</a></p>

Фото © Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) — ввести в России юридическую процедуру признания однополых браков — исполняться не будет. Это решение было принято членами совета Государственной думы единогласно, сообщил председатель ведомства Вячеслав Володин.

"Это навязывание чуждых нам "ценностей". Мы не будем исполнять решение, противоречащее конституции", — заявил спикер нижней палаты парламента.

Также он подчеркнул, что представители разных политических партий, руководствуясь интересами российских граждан, не приемлют бесцеремонного вмешательства во внутренние дела страны.

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Напомним, ЕСПЧ ранее назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака. Организация призвала ввести в России юридическую процедуру, позволяющую заключать такие отношения. ЕСПЧ уже рассмотрел жалобу трёх таких пар, которым отказали в регистрации брака на территории нашей страны.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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