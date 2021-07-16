"Это навязывание чуждых "ценностей": В Госдуме единогласно решили не признавать однополые браки
По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, требование ЕСПЧ противоречит Конституции РФ.
Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) — ввести в России юридическую процедуру признания однополых браков — исполняться не будет. Это решение было принято членами совета Государственной думы единогласно, сообщил председатель ведомства Вячеслав Володин.
"Это навязывание чуждых нам "ценностей". Мы не будем исполнять решение, противоречащее конституции", — заявил спикер нижней палаты парламента.
Также он подчеркнул, что представители разных политических партий, руководствуясь интересами российских граждан, не приемлют бесцеремонного вмешательства во внутренние дела страны.
Напомним, ЕСПЧ ранее назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака. Организация призвала ввести в России юридическую процедуру, позволяющую заключать такие отношения. ЕСПЧ уже рассмотрел жалобу трёх таких пар, которым отказали в регистрации брака на территории нашей страны.