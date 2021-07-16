Онищенко призвал довериться многолетнему опыту врачей в вопросе вакцинации детей
По словам бывшего главного санитарного врача РФ, в этом нет ничего зазорного и удивительного.
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В начале июля 2021 года в Москве начались клинические исследования препарата "Спутник V" среди подростков 12–17 лет. Ребятам, у которых нет противопоказаний к вакцинации, предложили привиться препаратом, который отличается специальной уменьшенной для детей дозой. По словам эпидемиолога и первого заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, необходимо довериться многолетнему опыту внедрения препаратов и опираться на здравый смысл.
"Мы не первый раз внедряем в медицинскую практику вакцину. При регистрации вакцин существует довольно жёсткий регламент. Особенно он жёсткий для проведения клинических испытаний на детях. Давайте здесь доверимся многолетнему опыту, исчисляемому десятками лет, который у нас есть", — приводит его слова РИА ФАН.
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Он также объяснил возможное повышение температуры после введения вакцины, заметив, что это адекватная реакция на выработку антител. При этом депутат напомнил, что иногда иммунитет вырабатывается и без температуры и в этой истории не нужно искать негатив.
Ранее, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал исследования "Спутника V" для несовершеннолетних, а главврач Московской ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников объяснил, зачем надо прививать подростков.
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