Онищенко призвал довериться многолетнему опыту врачей в вопросе вакцинации детей

В начале июля 2021 года в Москве начались клинические исследования препарата "Спутник V" среди подростков 12–17 лет. Ребятам, у которых нет противопоказаний к вакцинации, предложили привиться препаратом, который отличается специальной уменьшенной для детей дозой. По словам эпидемиолога и первого заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, необходимо довериться многолетнему опыту внедрения препаратов и опираться на здравый смысл.

"Мы не первый раз внедряем в медицинскую практику вакцину. При регистрации вакцин существует довольно жёсткий регламент. Особенно он жёсткий для проведения клинических испытаний на детях. Давайте здесь доверимся многолетнему опыту, исчисляемому десятками лет, который у нас есть", — приводит его слова РИА ФАН.