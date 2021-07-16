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Мурашко рассказал о миллионе вакцинирующихся от ковида россиян в пиковые дни

Он отметил, что заново прививаться необходимо через полгода после первых прививок или перенесённого заболевания.

16 июля, 18:39
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Прирост темпов вакцинации от ковида в России заметен практически каждую неделю, а в пиковые дни он доходит до миллиона человек в сутки. Такую статистику привёл глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Каждую неделю видим прирост. Вот сейчас мы видим этот прирост ещё в два раза. Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до одного миллиона человек в сутки", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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Глава Минздрава отметил, что в целом все используемые в РФ вакцины переносятся хорошо. По словам Мурашко, в пору высокого риска заразиться повторять вакцинацию необходимо через полгода после первых прививок или перенесённого заболевания. Для ревакцинации подходят все разрешённые в России препараты, напомнил он.

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Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что после прививки от коронавируса в России заболели не более 2,5% граждан. Вместе с тем министр отметил, что вакцина действительно эффективно защищает от тяжёлых осложнений ковида.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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