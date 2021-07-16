Мурашко рассказал о миллионе вакцинирующихся от ковида россиян в пиковые дни

Прирост темпов вакцинации от ковида в России заметен практически каждую неделю, а в пиковые дни он доходит до миллиона человек в сутки. Такую статистику привёл глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Каждую неделю видим прирост. Вот сейчас мы видим этот прирост ещё в два раза. Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до одного миллиона человек в сутки", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Глава Минздрава отметил, что в целом все используемые в РФ вакцины переносятся хорошо. По словам Мурашко, в пору высокого риска заразиться повторять вакцинацию необходимо через полгода после первых прививок или перенесённого заболевания. Для ревакцинации подходят все разрешённые в России препараты, напомнил он.