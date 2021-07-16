Кира Коваленко удостоена Гран-при конкурса "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале

"К сожалению, Кира не успела вернуться на церемонию. Но, работая с ней больше трёх лет, я знаю, что бы она сказала сейчас. Кира поблагодарила бы свою съёмочную группу, с которой она работала в Северной Осетии, своего учителя Александра Сокурова и, конечно, жюри фестиваля за такую оценку её фильма", — сказал Роднянский со сцены зала "Дебюсси".