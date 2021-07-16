Кира Коваленко удостоена Гран-при конкурса "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале
Награду режиссёр получила за фильм "Разжимая кулаки", действие которого происходит в маленьком шахтёрском городке в Северной Осетии.
Кира Коваленко. Фото © ТАСС / Zuma
Российский режиссёр Кира Коваленко получила Гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд" на 74-м Каннском кинофестивале за драму "Разжимая кулаки". Это решение приняло жюри во главе с британским режиссёром Андреа Арнольд.
Коваленко не смогла присутствовать на церемонии, награду вместо неё получил продюсер Александр Роднянский.
"К сожалению, Кира не успела вернуться на церемонию. Но, работая с ней больше трёх лет, я знаю, что бы она сказала сейчас. Кира поблагодарила бы свою съёмочную группу, с которой она работала в Северной Осетии, своего учителя Александра Сокурова и, конечно, жюри фестиваля за такую оценку её фильма", — сказал Роднянский со сцены зала "Дебюсси".
Действие картины происходит в маленьком шахтёрском городке в Северной Осетии. В фильме поднимается проблема ухода детей из семьи из-за чрезмерной родительской опеки.
Ранее Лайф рассказывал, что фильм другого российского режиссёра — Кирилла Серебренникова — "Петровы в гриппе" встретили овациями на Каннском фестивале. При этом сам Серебренников также не смог присутствовать на церемонии, однако смог поблагодарить зрителей по телефону. В российский прокат лента выйдет 9 сентября.
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