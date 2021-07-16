Фонд "Синдром любви" исполнил мечту подопечной, ставшей ведущей на "Детском радио"

Подопечная фонда "Синдром любви" Марина Маштакова смогла попробовать свои силы в качестве ведущей на "Детском радио". Это случилось в рамках проекта "Хочу на работу", который был создан для того, чтобы открыть для людей с синдромом Дауна весь спектр профессий и пообщаться с разными экспертами.

"Всё прошло прекрасно, Марина не растерялась. Она чувствовала себя как рыба в воде: помощь мамы даже не понадобилась! У Марины есть все шансы стать радиоведущей — нужна лишь практика", — сказала и диджей Алё-Алёна.

Алё-Алёна поведала девушке некоторые секреты профессии и рассказала про самые важные качества ведущего. Также Марина узнала, что делать, чтобы побороть волнение и научиться говорить как диктор. После проведения эфира девушка заглянула на радиостанции Energy и "Юмор FM" и даже попала на площадку любимого "Авторадио".