Фонд "Синдром любви" исполнил мечту подопечной, ставшей ведущей на "Детском радио"
Девушка с синдромом Дауна хотела провести эфир и сделала это вместе с диджеем Алё-Алёна.
Марина Маштакова. Фото предоставлено фондом "Синдром любви"
Подопечная фонда "Синдром любви" Марина Маштакова смогла попробовать свои силы в качестве ведущей на "Детском радио". Это случилось в рамках проекта "Хочу на работу", который был создан для того, чтобы открыть для людей с синдромом Дауна весь спектр профессий и пообщаться с разными экспертами.
"Всё прошло прекрасно, Марина не растерялась. Она чувствовала себя как рыба в воде: помощь мамы даже не понадобилась! У Марины есть все шансы стать радиоведущей — нужна лишь практика", — сказала и диджей Алё-Алёна.
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Алё-Алёна поведала девушке некоторые секреты профессии и рассказала про самые важные качества ведущего. Также Марина узнала, что делать, чтобы побороть волнение и научиться говорить как диктор. После проведения эфира девушка заглянула на радиостанции Energy и "Юмор FM" и даже попала на площадку любимого "Авторадио".
В декабре 2020 года актриса Варвара Шмыкова приняла участие в проекте "Книжки вверх ногами" и прочла отрывок из "Анны Карениной" вместе с девушкой с синдромом Дауна. В рамках того проекта звёзды шоу-бизнеса вместе с людьми с синдромом Дауна читают известные произведения и обсуждают важные социальные темы.
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