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Фонд "Синдром любви" исполнил мечту подопечной, ставшей ведущей на "Детском радио"

Девушка с синдромом Дауна хотела провести эфир и сделала это вместе с диджеем Алё-Алёна.

16 июля, 18:30
<p>Марина Маштакова. Фото предоставлено фондом "Синдром любви"</p>

Марина Маштакова. Фото предоставлено фондом "Синдром любви"

Подопечная фонда "Синдром любви" Марина Маштакова смогла попробовать свои силы в качестве ведущей на "Детском радио". Это случилось в рамках проекта "Хочу на работу", который был создан для того, чтобы открыть для людей с синдромом Дауна весь спектр профессий и пообщаться с разными экспертами.

"Всё прошло прекрасно, Марина не растерялась. Она чувствовала себя как рыба в воде: помощь мамы даже не понадобилась! У Марины есть все шансы стать радиоведущей — нужна лишь практика", сказала и диджей Алё-Алёна.

13-летний мальчик с синдромом Дауна победил лейкоз и хочет стать блогером. Эксперты рассказали, что ему может помочь

13-летний мальчик с синдромом Дауна победил лейкоз и хочет стать блогером. Эксперты рассказали, что ему может помочь

Алё-Алёна поведала девушке некоторые секреты профессии и рассказала про самые важные качества ведущего. Также Марина узнала, что делать, чтобы побороть волнение и научиться говорить как диктор. После проведения эфира девушка заглянула на радиостанции Energy и "Юмор FM" и даже попала на площадку любимого "Авторадио".

В декабре 2020 года актриса Варвара Шмыкова приняла участие в проекте "Книжки вверх ногами" и прочла отрывок из "Анны Карениной" вместе с девушкой с синдромом Дауна. В рамках того проекта звёзды шоу-бизнеса вместе с людьми с синдромом Дауна читают известные произведения и обсуждают важные социальные темы.

Авторы
Ирина Мусина

Ирина Мусина

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