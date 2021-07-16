"Ну улыбайтесь тогда, раз всё нормально": Экипаж упавшего в Томской области Ан-28 встретил спасателей на крыле

В руках у командира воздушного судна был тот самый радиомаяк, по сигналу с которого сотрудники смогли быстро вычислить место ЧП.