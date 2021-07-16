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"Ну улыбайтесь тогда, раз всё нормально": Экипаж упавшего в Томской области Ан-28 встретил спасателей на крыле

В руках у командира воздушного судна был тот самый радиомаяк, по сигналу с которого сотрудники смогли быстро вычислить место ЧП.

16 июля, 18:18

Экипаж упавшего в Томской области Ан-28 встретил спасателей на крыле. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались уникальные кадры встречи экипажа Ан-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области, и спасателей, прибывших на место происшествия. Командир воздушного судна Анатолий Прытков и второй пилот Фарух Хасанов стояли на крыле самолёта.

"Ну улыбайтесь тогда, раз всё нормально! Все живы-здоровы, всё хорошо", сказал представитель МЧС, заметив, что воздушное судно было видно с воздуха.

Прытков уточнил, приняли ли спасатели сигнал бедствия с их радиомаяка, на что получил утвердительный ответ, и это обрадовало пилота. Он объяснил, что пассажиры разожгли костёр, после чего сотрудник МЧС отправился проверить детей, находившихся на борту.

Пассажиров совершившего жёсткую посадку Ан-28 привезли в больницу

Пассажиров совершившего жёсткую посадку Ан-28 привезли в больницу

Напомним, Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедровый — Томск. Вскоре было обнаружено место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента. Всего на борту находилось 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы, командир воздушного судна получил перелом ноги.

Причиной отказа двигателей Ан-28 может быть плохое топливо

Причиной отказа двигателей Ан-28 может быть плохое топливо

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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