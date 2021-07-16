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Не заметили в полной темноте: В Саратове два человека на гидроцикле на полной скорости влетели в баржу

По словам владельца спортивного судна, удар был такой силы, что его корпус оказался буквально пробит, баржа начала тонуть.

16 июля, 18:02
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Саратове гидроцикл с двумя людьми посреди ночи врезался в баржу. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в результате инцидента пассажира выбросило на борт судна, а водитель скрылся, но позже объяснил свой поступок.

Авария произошла минувшей ночью на реке Волге. Гидроцикл без опознавательных знаков и светового сопровождения с двумя отдыхающими на полной скорости влетел в движущуюся баржу. Вышедший на палубу экипаж большого судна обнаружил там 17-летнего парня, представившегося Александром. Капитану он пояснил, что вместе с приятелем не заметил баржу в темноте. При этом сам Александр не пострадал и намеревался дождаться напарника на гидроцикле, однако тот так и не вернулся. Тогда экипаж судна вызвал полицию.

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Прибывшие правоохранители забрали Александра и отправились на остров к компании, где он отдыхал. Им удалось установить личность владельца гидроцикла, которым оказался 28-летний Рашид. Полицейским он пояснил, что от удара его отбросило от баржи, а течением якобы понесло в сторону берега. Когда Рашид попытался завести гидроцикл, он понял, что тонет. От удара корпус оказался пробит, поэтому водитель решил отбуксировать своё судно. Медосвидетельсвование не выявило алкоголь в крови парня, однако из-за нарушения правил передвижения по рекам проверку правоохранители всё же организовали.

Ранее Лайф сообщал, что при столкновении двух катеров под Вологдой пострадало три человека, один пропал без вести.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Дарья Гольдман
Дарья Гольдман

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