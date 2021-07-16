Не заметили в полной темноте: В Саратове два человека на гидроцикле на полной скорости влетели в баржу
По словам владельца спортивного судна, удар был такой силы, что его корпус оказался буквально пробит, баржа начала тонуть.
Фото © LIFE
В Саратове гидроцикл с двумя людьми посреди ночи врезался в баржу. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в результате инцидента пассажира выбросило на борт судна, а водитель скрылся, но позже объяснил свой поступок.
Авария произошла минувшей ночью на реке Волге. Гидроцикл без опознавательных знаков и светового сопровождения с двумя отдыхающими на полной скорости влетел в движущуюся баржу. Вышедший на палубу экипаж большого судна обнаружил там 17-летнего парня, представившегося Александром. Капитану он пояснил, что вместе с приятелем не заметил баржу в темноте. При этом сам Александр не пострадал и намеревался дождаться напарника на гидроцикле, однако тот так и не вернулся. Тогда экипаж судна вызвал полицию.
Прибывшие правоохранители забрали Александра и отправились на остров к компании, где он отдыхал. Им удалось установить личность владельца гидроцикла, которым оказался 28-летний Рашид. Полицейским он пояснил, что от удара его отбросило от баржи, а течением якобы понесло в сторону берега. Когда Рашид попытался завести гидроцикл, он понял, что тонет. От удара корпус оказался пробит, поэтому водитель решил отбуксировать своё судно. Медосвидетельсвование не выявило алкоголь в крови парня, однако из-за нарушения правил передвижения по рекам проверку правоохранители всё же организовали.
Ранее Лайф сообщал, что при столкновении двух катеров под Вологдой пострадало три человека, один пропал без вести.
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