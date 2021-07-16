Трое пострадали при разгерметизации цистерны с ацетоном на заводе в Дзержинске

В цехе по производству ацетона на заводе имени Я.М. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области произошла разгерметизация цистерны с химическим веществом, пострадало три человека, они госпитализированы. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"По уточнённой информации, три человека пострадали и с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение. Также с территории эвакуированы семь человек", — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели отметили, что на месте происшествия работают пожарные подразделения. Угрозы населению нет. Заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов уточнил ТАСС, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.