НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Трое пострадали при разгерметизации цистерны с ацетоном на заводе в Дзержинске

Спасатели провели эвакуацию рабочих предприятия, на месте работают пожарные бригады.

16 июля, 17:43

Фото © Соцсети

В цехе по производству ацетона на заводе имени Я.М. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области произошла разгерметизация цистерны с химическим веществом, пострадало три человека, они госпитализированы. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"По уточнённой информации, три человека пострадали и с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение. Также с территории эвакуированы семь человек", — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели отметили, что на месте происшествия работают пожарные подразделения. Угрозы населению нет. Заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов уточнил ТАСС, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

На заводе в Тольятти произошла утечка серной кислоты

На заводе в Тольятти произошла утечка серной кислоты

Ранее Лайф рассказывал, как в Ижевске в начале июля произошёл выброс 800 килограммов хлора. Тогда жителей попросили покинуть территорию микрорайона Городок Металлургов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1