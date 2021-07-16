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Убитого президента Гаити Жовенеля Моиза похоронят 23 июля

Сообщается, что церемония прощания с лидером страны состоится за день до этого.

16 июля, 17:23
<p>Жовенель Моиз. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/tariqnasheed" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tariq Nashee</a></p>

Жовенель Моиз. Фото © Twitter / Tariq Nashee

Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза состоятся 23 июля, сообщил на пресс-конференции министр культуры и связи Прадель Энрикес.

"22 июля пройдёт церемония прощания, 23 июля — похороны", — уточнил он.

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Напомним, неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию. 53-летний Моиз погиб, а его раненая вдова сейчас в больнице. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства — согласно их данным, группа наёмников состояла из 26 человек. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Перед смертью президента пытали.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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