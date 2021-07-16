Убитого президента Гаити Жовенеля Моиза похоронят 23 июля
Сообщается, что церемония прощания с лидером страны состоится за день до этого.
Жовенель Моиз. Фото © Twitter / Tariq Nashee
Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза состоятся 23 июля, сообщил на пресс-конференции министр культуры и связи Прадель Энрикес.
"22 июля пройдёт церемония прощания, 23 июля — похороны", — уточнил он.
Напомним, неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию. 53-летний Моиз погиб, а его раненая вдова сейчас в больнице. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства — согласно их данным, группа наёмников состояла из 26 человек. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Перед смертью президента пытали.
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