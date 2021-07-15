"Эта боль никогда не пройдёт" : Вдова убитого президента Гаити опубликовала фото из больницы
Ранее постпред республики при ООН Антонио Родриге сообщил, что состояние Мартин Моиз уже не вызывает опасений.
Фото © Twitter / Martine Moïse
Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза опубликовала в "Твиттере" свои фото из больницы и поблагодарила врачей, которые помогают ей в это нелёгкое время.
"Спасибо команде ангелов-хранителей, которые помогли мне пережить это ужасное время. Благодаря вашей доброте и заботе я смогла выстоять", — написала Мартин Моиз.
Mèsi ak tout moun ki ap ede mwen priye pou mwen rejwenn lavi.— Martine Moïse (@martinejmoise) July 15, 2021
Paske tout tan ou lopital lavi’w nan men Bondye ak doktè.⁰Mwen menm Martine Moïse mwen poko kwè Mari mwen ale konsa devan je’m san ke li pa di mwen yon dènye mo, doulè sa a pap janm pase. pic.twitter.com/ojdMEG79nA
Она также добавила, что до сих пор не верит, что её муж умер у неё на глазах, не сказав ей последнего слова.
"Эта боль никогда не пройдёт", — отметила Моиз.
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Напомним, неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию. 53-летний Моиз погиб, а его раненая вдова сейчас в больнице. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства — согласно их данным, группа наёмников состояла из 26 человек. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Перед смертью президента пытали.
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