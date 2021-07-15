Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза опубликовала в "Твиттере" свои фото из больницы и поблагодарила врачей, которые помогают ей в это нелёгкое время.

"Спасибо команде ангелов-хранителей, которые помогли мне пережить это ужасное время. Благодаря вашей доброте и заботе я смогла выстоять", — написала Мартин Моиз.



Mèsi ak tout moun ki ap ede mwen priye pou mwen rejwenn lavi.

Paske tout tan ou lopital lavi’w nan men Bondye ak doktè.⁰Mwen menm Martine Moïse mwen poko kwè Mari mwen ale konsa devan je’m san ke li pa di mwen yon dènye mo, doulè sa a pap janm pase. pic.twitter.com/ojdMEG79nA — Martine Moïse (@martinejmoise) July 15, 2021

Она также добавила, что до сих пор не верит, что её муж умер у неё на глазах, не сказав ей последнего слова.