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"Эта боль никогда не пройдёт" : Вдова убитого президента Гаити опубликовала фото из больницы

Ранее постпред республики при ООН Антонио Родриге сообщил, что состояние Мартин Моиз уже не вызывает опасений.

15 июля, 05:29
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/martinejmoise" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Martine Moïse</a></p>

Фото © Twitter / Martine Moïse

Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза опубликовала в "Твиттере" свои фото из больницы и поблагодарила врачей, которые помогают ей в это нелёгкое время.

"Спасибо команде ангелов-хранителей, которые помогли мне пережить это ужасное время. Благодаря вашей доброте и заботе я смогла выстоять", — написала Мартин Моиз.

Она также добавила, что до сих пор не верит, что её муж умер у неё на глазах, не сказав ей последнего слова.

"Эта боль никогда не пройдёт", — отметила Моиз.

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Напомним, неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию. 53-летний Моиз погиб, а его раненая вдова сейчас в больнице. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства — согласно их данным, группа наёмников состояла из 26 человек. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Перед смертью президента пытали.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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