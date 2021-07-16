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Путин поручил кабмину отменить налог с продажи жилья для семей с детьми

Для этого необходимо будет приобрести новую квартиру на вырученные средства в течение календарного года.

16 июля, 17:18
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме проработать поправки, освобождающие от уплаты НДФЛ при продаже жилья для покупки нового для семей с двумя и более детьми. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что жильё на момент продажи должно быть в собственности не менее пяти лет. Налог можно не уплачивать, если вырученные средства в течение календарного года будут потрачены на покупку иного жилья. Поправки необходимо проработать до 1 ноября, ответственными за поручение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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Ранее Лайф рассказывал, что в России вступило в силу новое правило записи в школы для братьев и сестёр. До этого родители сталкивались с бюрократическими проблемами: им было необходимо доказать родство между детьми.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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