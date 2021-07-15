В России стартовал приём заявлений на выплату на детей-школьников

Сегодня, 15 июля, начался приём заявлений на единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет. Подать их можно на портале госуслуг (в этом случае заявление будет сформировано автоматически и направлено в личный кабинет) или в клиентской службе Пенсионного фонда РФ (а здесь понадобится паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, а также СНИЛС как родителя, так и ребёнка).

Подавать заявления можно до конца октября. Обращение рассматривается в течение пяти рабочих дней.