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В России стартовал приём заявлений на выплату на детей-школьников

Подать их можно на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР. Обращение рассматривается в течение пяти рабочих дней.

15 июля, 05:36
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин </p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Сегодня, 15 июля, начался приём заявлений на единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет. Подать их можно на портале госуслуг (в этом случае заявление будет сформировано автоматически и направлено в личный кабинет) или в клиентской службе Пенсионного фонда РФ (а здесь понадобится паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, а также СНИЛС как родителя, так и ребёнка).

Подавать заявления можно до конца октября. Обращение рассматривается в течение пяти рабочих дней.

Выплату на детей-школьников можно будет получить только безналичным способом

Выплату на детей-школьников можно будет получить только безналичным способом

Напомним, выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками начнётся 16 августа. В этот день средства получат большинство родителей. Пособие будет начисляться на каждого ребёнка в период с августа по декабрь 2021 года. Получить его сможет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет. Также выплата будет начислена инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет или их родителям.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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