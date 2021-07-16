Москвичи готовы организовать огород в городских квартирах и скупают садовые принадлежности

Гроубоксы возглавили московский рейтинг самых популярных товаров в категории "Растениеводство". Это оборудование позволяет регулировать микроклимат и поддерживать необходимые условия среды для выращивания растений. По мнению экспертов "AliExpress Россия", с помощью гроубоксов москвичи смогут создать дачное пространство прямо в квартире.

Также эксперты выяснили, что по сравнению с июнем прошлого года спрос на садовые принадлежности в первом месяце лета вырос в 1,3 раза. Особой популярностью у московских дачников пользуются оборудование для полива и ирригации, продукты для борьбы с вредителями, садовые горшки и кашпо, декор, а также уличные и домашние теплицы.

Аналитики отмечают, что особенно жителей столицы привлекают товары, которые помогают придать дачному пространству эстетику и автоматизировать его. Чтобы отдохнуть от огородных забот, покупатели заказывают автоматические таймеры полива, установки для капельного орошения, устройства для выращивания растений без почвы, аккумуляторные опрыскиватели и т.д. Кроме товаров для сада москвичи стали активнее покупать предметы для домашнего декора, ухода за домом и организации праздников.