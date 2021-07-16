Путин назначил Андрея Храпова новым замглавы МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова заместителем министра внутренних дел РФ. На этой должности он сменит генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина.

"Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Ивановича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.