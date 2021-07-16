Путин назначил Андрея Храпова новым замглавы МВД
До этого он занимался борьбой с организованной преступностью и руководил управлением по контролю за оборотом наркотиков.
Андрей Храпов. Фото © Официальный сайт МВД России
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова заместителем министра внутренних дел РФ. На этой должности он сменит генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина.
"Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Ивановича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Андрей Храпов с 2013-го по апрель 2016 года был заместителем начальника Главного управления уголовного розыска МВД России, где занимался борьбой с организованной преступностью. Руководителем Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД он стал в апреле 2016-го.
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