Пассажиров совершившего жёсткую посадку Ан-28 привезли в больницу
Всего на борту находилось 18 человек, все они живы, серьёзнее всех пострадал командир воздушного судна: у него сломана нога.
Пассажиров совершившего жёсткую посадку Ан-28 привезли в больницу. Видео © LIFE
Пассажиров самолёта Ан-28, который совершил жёсткую посадку в Томской области, привезли в больницу. Их доставили на автобусе и скорыми.
Как сообщает источник Лайфа, в автобусе приехали те, кто получил незначительные травмы, их около 13 человек. Тех, кто находится в состоянии средней степени тяжести, привезли три машины скорой помощи и два реанимобиля.
Напомним, Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедровый — Томск. Вскоре было обнаружено место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента. Всего на борту находилось 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы, командир воздушного судна получил перелом ноги.
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