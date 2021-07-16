Пассажиров совершившего жёсткую посадку Ан-28 привезли в больницу

Пассажиров самолёта Ан-28, который совершил жёсткую посадку в Томской области, привезли в больницу. Их доставили на автобусе и скорыми.

Как сообщает источник Лайфа, в автобусе приехали те, кто получил незначительные травмы, их около 13 человек. Тех, кто находится в состоянии средней степени тяжести, привезли три машины скорой помощи и два реанимобиля.