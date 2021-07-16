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Пассажиров совершившего жёсткую посадку Ан-28 привезли в больницу

Всего на борту находилось 18 человек, все они живы, серьёзнее всех пострадал командир воздушного судна: у него сломана нога.

16 июля, 15:45

Пассажиров совершившего жёсткую посадку Ан-28 привезли в больницу. Видео © LIFE

Пассажиров самолёта Ан-28, который совершил жёсткую посадку в Томской области, привезли в больницу. Их доставили на автобусе и скорыми.

Как сообщает источник Лайфа, в автобусе приехали те, кто получил незначительные травмы, их около 13 человек. Тех, кто находится в состоянии средней степени тяжести, привезли три машины скорой помощи и два реанимобиля.

"Все живы, всё хорошо": Пассажирка рассказала о жёсткой посадке Ан-28 в Томской области

"Все живы, всё хорошо": Пассажирка рассказала о жёсткой посадке Ан-28 в Томской области

Напомним, Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедровый — Томск. Вскоре было обнаружено место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента. Всего на борту находилось 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы, командир воздушного судна получил перелом ноги.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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